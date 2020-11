. Nella battaglia che si è scatenata tra iled il calcio italianoIl sistema invocaapplicando unicamente le norme sportive.Il Napoli, invece,e grazie al quale nessun tribunale civile potrebbe mai dare torto al club di De Laurentiis, per non essersi messo in viaggio in direzione Torino, dopo aver ricevuto l’alt da parte del Dipartimento di prevenzione territoriale.per il mondo del pallone se insistesse nella punizione del club azzurro, sulla base di un processo indiziario, di sfumature che si mescolano con le congetture e senza mailo scorso 4 ottobre: tutto il gruppo squadra era stato raggiunto dall’inibizione a mettersi in viaggio, perché doveva osservare il necessario periodo di isolamento fiduciario all’interno della cosiddetta “bolla sterile”.. Azzurri contro bianconeri, complottisti, contro fautori della difesa strenua del protocollo, in mezzo ad un mare dial procedimento sportivo che potrebbe non concludersi solo con la punizione della gara persa e del punto di penalizzazione in graduatoria., ma soprattutto l’onorabilità personale dalle offese contenute nel dispositivo della sentenza di secondo grado.Senza trascurare un altro particolare:il quale ha individuato nella sentenza della Corte Sportiva d’Appello,che sarebbe stato ordito dal Napoli e realizzato con la complicità della Sanità campana. Di fronte a questo bailamme ed alla crescita della curva del contagio anche nelle squadre di serie A, il Governo italiano potrebbe scegliere di tagliare la testa al toro, decidendo di chiudere anche il pallone, oltre che tutti noi dentro casa.Se la Juve tiene così tanto ad avere i 3 punti di una partita vinta senza averla giocata, almeno si restituisca al club azzurro il punto che gli è stato tolto dalla classifica: