. Ci voleva provare Mazzarri con il suo Cagliari ma si è dovuto arrendere anche lui di fronte alla forza dei partenopei.. Ma la voglia di stupire è ancora tanta.Lassù nel condominio dell'alta classifica per il momento. Che ancora una volta ha visto giocare bene e vincere il suo team. Il risultato non è mai stato in discussione che che ne dica il buon Walter.perché dire che il Napoli ha fatto poco per vincere e che il Cagliari poteva addirittura passare in vantaggioDai Walterino, ci vuole un po' di onestà intellettuale di fronte ad una gara a senso unico. Si pensava che quel “e poi cominciò a piovere” quando allenavi l'Inter era un episodio a se stante.Si corre, dunque. Diciotto punti sono un bel bottino se si considera cheSta mantenendo il passo il Milan ed è tornata a vincere la Lazio. L'Atalanta non è così staccata. Diciamo che l'unica che non sta rispettando le previsioni è la Signora.. L'ultima contro la Samp. Il gioco è lontano anni luce ma per chi ragiona come Allegri va bene anche così. Nelle tv a pagamento chi non è d'accordo va a casa. Al massimo passa con mamma Rai. È la legge dei più forti.. Nel mondo della pelota la democrazia non conta, o ti allinei alla massa o vieni invitato a metterti da parte. Meno male che giù al Sud di questi problemi non ce ne sono.. Aspettavano una falsa partenza per metterlo in croce e accusarlo di essere vecchio. Ed, invece,. Sta deliziando i palati fini il buon Luciano con Insigne e soci. Dopo le prime tre gare vinte con qualche difficoltà, le ultime tre sono state straordinarie.E che dire del cammino di. Sta spaccando in due le difese il nigeriano alla faccia di chi diceva che doveva tornare alla scuola calcio per imparare i fondamentali.L'esperto difensore sardo non lo ha mai preso. L'azione che ha portato al calcio di rigore è l'emblema del momento che vive Victor. Una furia che spazza via tutto quello che trova davanti. Il popolo azzurro non vedeva l'ora di acclamarlo. E quando Spalletti lo ha fatto uscire dal campo c'è stata un'ovazione modello Maradona