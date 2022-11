E ci credo. Se Tomori commette fallo da rigore su Ikonè e sia l'ottimodi Seregno (cittadina a pochi chilometri da Milano) che il Var Fabbri non lo vedonoL'ultimo turno della Serie A del 2022, dunque, si è chiuso di nuovo con le polemiche. La squadra azzurra capolista ha vinto la sua partita con l'Udinese rischiando qualcosa nel finale ma i campioni d'Italia hanno dovuto faticare non poco contro la Fiorentina per avere la meglio. A salvare il Diavolo da un altro pareggio è stato l'autogol di Milenkovic al minuto 92. In caso contrario i punti di distacco da Spallettone e i suoi ragazzi sarebbero stati 10.Ma cosa vuoi che siano questi piccoli difetti della classe arbitrale.Non solo il Milan, dunque, rincorre il Napoli. Anche la Juventus e l'Inter sono alle spalle dei partenopei. Rispettivamente a -10 e -11Sì perché è questo che vuole la politica calcistica.Niente vittimismi ma è assurdo ciò che è successo nelle ultime partite per non fare prendere il largo a Di Lorenzo e compagni.Che da Los Angeles si è goduto una prima parte di stagione stratosferico. A dir poco marziano. Primo alla fase gironi di Champions con passaggio del turno e tanti soldoni incassati. Primo in Italia e calcio champagne da applausi.Ha conquistato in tutto l'anno solare 81 punti totali. Dietro c'è il Milan con 77, l'Inter a 68, la Juventus a 67, la Lazio a 63 e la povera Roma a 58.Ne devono succedere cose belle e cose brutte fino alla prossima primavera. In riva al Golfo nessuno si sta illudendo.Si godono il grande momento ma si aspettano una ripresa del torneo con la stessa qualità del primo ciclo appena finito. Si ripartirà da San Siro. Si andrà in casa dell'Inter. Che per qualcuno molto bravo in matematica è già a -7 dal Napoli. Come? Beh ha già vinto e quindi finisce a -8. Considerato poi lo scontro diretto si intasca un altro punto ed ecco che finalmente si riapre la Serie A.