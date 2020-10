I tifosi delsognano altri acquisti in queste ore finali del mercato., perché questi nomi potrebbero arrivare solo per gentile concessione dei rispettivi proprietari, attraverso un prestito con diritto e non obbligo di riscatto. La dirigenza azzurra non ha illuso nessuno ed è stata molto chiara nel raccontare i fatti del mercato: altri acquisti, nel senso di moneta da spendere,Allora, la domanda che vorrei rivolgere ad ognuno dei “bulimici” fan sempre in cerca dell’acquisto nuovo di zecca:. Allora ben venga (e pure in fretta) il 5 ottobre, perché in questa parte conclusiva delle contrattazioni, il Napoli può uscirne solo che indebolito.non ha bisogno di altri elementi per essere in scia alle battistrada Inter e Juventus, così come per affiancare l’Atalanta in quella corsa alla. Conte e Pirlo, loro sì, guidano delle corazzate che hanno il diritto-dovere di candidarsi al titolo di campione d’Italia., perché non può permettersi gli acquisti fatti (e che continuano a fare) le due regine d’Italia: l’Inter ha aggiuntoe vorrebbe arrivare aper arricchire un organico già colmo, mentre la Juventus vorrebbe fare il blitz finale con l’acquisto di. Per cui, se pure in azzurro arrivasse Veretout, perdendo Koulibaly, si andrebbe a rinforzare un settore per indebolirne un altro, quella difesa che in cinque gare tra amichevoli e campionato, finora non ha subito reti.. Idem per gli altri due trofei nei quali gli azzurri sono iscritti. La Coppa Italia, di cui sono freschi detentori, e l’Europa League che piacerebbe molto alla piazza partenopea poter vincere, a distanza di 31 dall’ultima (ed unica) volta, per mettere in bacheca il secondo trofeo europeo.