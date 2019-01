La Gazzetta dello Sport descrive la situazione tra Hysaj ed il Napoli: "La panchina è diventata una consuetudine, almeno così è stato finora, sia in campionato sia in Champions League. E l’insofferenza l’ha invaso, il suo malcontento è stato espresso indirettamente, attraverso il suo procuratore. Cederlo, tuttavia, non è una situazione semplice. Il difensore albanese, infatti, ha una clausola alta, di 50 milioni di euro, e difficilmente ci sarà un club disposto a versarla per ingaggiarlo. La questione è all’attenzione di Cristiano Giuntoli che, al momento, ha persino congelato la richiesta del giocatore di rinnovare il contratto, in scadenza nel 2021. Dunque, il caso è aperto e la soluzione non è vicina. Il Napoli è forte del contratto e della clausola: in pratica, se proprio volesse andare via, allora Hysaj o chi per lui, dovrebbe portare una società disposta a pagare per intero i 50 milioni. Diversamente, dovrà restare lì dov’è e accettare le decisioni dell’allenatore. L’evidenza non è sfuggita a Hysaj che, insieme al suo procuratore, sta ragionando sul futuro. Probabilmente, lontano da Napoli".