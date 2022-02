Intervenuto in collegamento a Tiki Taka, ieri sera il sindaco di Firenze Dario Nardella ha vuto modo di dire la sul passaggio di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina alla Juventus. Queste le sue parole:



“Gli striscioni esposti in città stupidi e vergognosi. Sono molto lontani dallo sport come vorremmo che fosse, infatti sono stati subito rimossi. Non è bello vederlo giocare con quella maglia, da tifoso sono rimasto molto deluso e intristito. Ho dei figli piccoli e devo raccontargli che il calcio è ancora magia. Perché la Fiorentina è diventata il vivaio della Juventus? Ricordo le cessioni di Baggio, Bernardeschi e Chiesa. Quello dei tifosi viola è un destino beffardo. Rocco Commisso è una persona piena di passione, vive tutto così. Penso che Firenze gli debba ancora molto, è arrivato qua con molto entusiasmo. Quanto successo con Vlahovic non deve cancellare il rapporto tra il presidente e Firenze. Sono ottimista, spero che questa sia solo una brutta parentesi e che torni il prima possibile il sereno con i tifosi”.