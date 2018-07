Nasce il nuovo Milan di Elliott, i lavori fervono e le linee sono bollenti: si avvicina sempre di più il ritorno in rossonero di Umberto Gandini. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com l'attuale CEO della Roma è a un passo dal clamoroso rientro nel club dove ha lavorato per 23 anni e proprio in queste ore ha incontrato la proprietà Elliott per definire la situazione.



RITORNO DOPO 23 ANNI IN ROSSONERO - Quella che era una candidatura concreta diventa quindi realtà. I contatti tra Gandini ed Elliott si sono intensificati e procedono spediti, con la fumata bianca ormai attesa e un accordo totale sul rientro, dopo poco più di un anno in giallorosso: prima c'erano stati ventitré anni al Milan, una vita professionale che non è stata assolutamente dimenticata dal ministro degli esteri dell'era Berlusconi.



I DETTAGLI - Ancora da definire con certezza il nuovo ruolo di Gandini: sarà con tutta probabilità il nuovo direttore generale del club rossonero, con l'arrivo del dirigente dell'Arsenal Ivan Gazidis come amministratore delegato, oppure direttamente amministratore delegato qualora non arrivasse il sudafricano. Un rientro voluto da entrambe le parti dunque, un ritorno a casa: il Ministro degli Esteri dell' epopea berlusconiana sarà anche l'ideale ambasciatore rossonero presso Nyon, la sede della Uefa.



@AleDigio89 e @86_Longo​