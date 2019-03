È appena nata la Nazionale di Poste Italiane. La compagnia postale nazionale ha infatti intrapreso questa iniziativa, ingaggiando come allenatore Angelo Di Livio. L'ex 'soldatino' di Juventus e Fiorentina ha formato un gruppo di 30 giocatori, composto da dipendenti di Poste Italiane tesserati per squadre dilettantistiche, provenienti da tutta Italia. Una rosa dall'età media di circa 35 anni, che esordirà questa domenica alle 15 allo stadio Raffaele Mancini di Fano: amichevole contro la Nazionale Cantanti, i cui proventi saranno devoluti alla Cooperativa Sociale T.M.A., una ONLUS che si occupa di terapia multisistemica in acqua per persone autistiche.