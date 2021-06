Dopo l’avvicendamento sullache ha visto Simone Inzaghi andare all’Inter eprendere il suo posto,. In uscita,. Una volta piazzato l’argentino, si potrà pensare ai sostituti.Arrivatoche era da sempre il suo marchio di fabbrica,, prima con Higuain riferimento centrale, poi con Mertens falso 9, che ha fatto innamorare tutti del suo calcio, anche all’estero. Alsi è ritrovato a dover gestire un fenomeno come Eden Hazard e ha capito che uno come lui non poteva essere imbrigliato nei dettami tattici del ‘Sarri-ball’. Così, in corsa, si è adeguato e lo ha più volte riproposto come falso nove, libero però, a differenza di Mertens, di portare palla, mettersi in proprio, saltare l’uomo, una due o più volte e calciare o cercare l’assist., vincendo il campionato.con cui aveva fatto innamorare Napoli e non solo.. Qui il primo nome in cima alla lista di Tare è quello didelL’argentino, però, in questi anni è sempre stato impiegato da seconda punta, regalando giocate di classe purissima, ma libero da particolari compiti tattici. Il Tucu, poi, in queste tre stagioni in biancoceleste – 30 gol e 18 assist in 117 partite - si è fatto moltissimi ammiratori, soprattutto fra le big europee, come. Per questi due motivi, a Formello lo considerano sacrificabile, più di Luis Alberto e Milinkovic Savic, che hanno anche valori di mercato ben più alti.Se Correa dovesse partire, andrebbe ovviamente sostituito. Nelle ultime ore si è prepotentemente imposto il nome di, che però. Il tedesco classe ’96, nelle idee di Tare dovrebbe essere il titolare sullaruolo che ha rivestito soprattutto durante l’esperienza al Bayer Leverkusen, che lo ha fatto conoscere al grande pubblico. Begli ultimi due anni, però, c, partendo quindi da una posizione più accentrata. L’altro obiettivo,, negli anni di Bologna si è dimostrato molto duttile e non è da escludere che possa essere reinventato nella posizione d, ruolo che ad oggi è proprio di Correa. Insomma, Sarri è arrivato da poco e Formello è ancora un cantiere a cielo aperto. Ache, ai tempi di Empoli, lo aveva consacrato come uno degli allenatori più interessanti di tutto il panorama italiano.