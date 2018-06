La società nerazzurra preenta la nuova Inter Academy con sede in Australia. Questa parte del comunicato che si può leggere integralmente su Inter.it.



“Inter Academy Australia è stata lanciata oggi, mercoledì 27 giugno, nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Brisbane (Australia). Si tratta del primo progetto realizzato all'interno dell'accordo siglato il maggio scorso tra FC Internazionale Milano e Fullshare Holdings, Official Education Partner del Club, con la controllata Sparrow Early Learning. In base alla partnership, Sparrow diventerà fornitore ufficiale per l'Australia di attività di educazione fisica dedicate a bambini e ragazzi tra 3 e 16 anni, basate sul modello di Inter Academy”.