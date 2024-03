Nascono le FIFA Series, il nuovo torneo per nazionali di tutto il mondo: come funziona e quando inizierà

Redazione CM

Si chiamano FIFA Series e il format verrà sperimentato a partire dalla fine di marzo. Nasce un nuovo torneo per nazionali, che interesserà i paesi di tutto il mondo accogliendo rappresentative da tutte e sei le delegazioni. Il modello è grossomodo quello scelto dalla UEFA al momento dell'introduzione della Nations League, ovvero il torneo si svolgerà attraverso match amichevoli che serviranno all'assegnazione di un trofeo finale. La FIFA prosegue nella campagna di rinnovamento dei format dei tornei che fa eco alla già approvata variazione delle modalità di disputa del Mondiale per club, che entrerà in vigore dall'estate 2025.



COME FUNZIONANO LE FIFA SERIES - A partecipare alle FIFA Series saranno 20 squadre, divise su 5 gironi da 4 formazioni. Ogni girone avrà un paese di riferimento, dove si svolgeranno tutte le partite del gruppo: l'Arabia Saudita accoglierà due gironi, mentre gli altri 3 gironi si disputeranno in Azerbaigian, Sri Lanka e Algeria. In campo ci saranno tre nazionali europee, ovvero Bulgaria, Andorra e Azerbaigian, che si andranno ad aggiungere a squadre meno note provenienti da tutto il globo: Vanuatu, Bermuda, Cambogia, Bhutan, Mongolia, Brunei, Sri Lanka e altre nazionali che difficilmente si possono vedere in tornei più prestigiosi come ad esempio i Mondiali. La disputa delle FIFA Series avverrà ogni due anni, in tutti gli anni pari e sempre nel periodo di fine marzo.



L'ANNUNCIO DELLA FIFA - "Le FIFA Series sono partite amichevoli che verranno disputate da squadre nazionali di diverse confederazioni che normalmente non hanno l'opportunità di affrontarsi. L'obiettivo finale delle FIFA Series è consentire una maggiore interazione calcistica internazionale, dando un contributo concreto allo sviluppo del calcio globale. Prima del lancio completo nel marzo 2026, il progetto pilota si svolgerà dal 18 al 26 marzo 2024. L'edizione pilota vedrà la partecipazione di 20 federazioni affiliate, appartenenti a tutte e sei le confederazioni, che giocheranno in quattro località in tre continenti. Algeria, Azerbaigian, Arabia Saudita e Sri Lanka ospiteranno le prime FIFA Series. Le edizioni future sono previste durante ogni finestra delle partite internazionali di marzo degli anni pari".