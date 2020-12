Su Instagram si diverte a far impazzire i suoi followers. Elisabetta, storica ex di Bobo, fiamma in passato di, leggendaria velina, posa in intimo nero, a bordo camino, in vista del Natale: "da passare in intimo nero". Quasi 3 milioni di followers per la splendida Elisabetta, che si sta battendo per chiudere gli allevamenti di animali da pelliccia, aderendo alla causa e posando senza veli in passato. Sempre in prima fila. Anche per la felicità dei suoi fan.