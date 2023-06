Il calcio italiano cerca riscatto dopo una chiusura di stagione che l’ha visto perdente nelle tre finali delle coppe europee e l’occasione è nelle mani di Roberto Mancini e della Nazionale, impegnata nelle finali della Nations League. Giovedì 15 giugno (ore 20:45), allo stadio De Grolsch Veste di Enschede (Paesi Bassi) va in scena Spagna-Italia, ennesimo confronto tra gli azzurri e le Furie Rosse, dopo – prendendo in considerazione solo le sfide più recenti – la nostra vittoria in occasione dell’ultimo Europeo e la vendetta iberica a San Siro, sempre nel 2021, nella penultima edizione della Nations League. La Spagna non potrà contare su Pedri, ma resta comunque favorita sulla lavagna scommesse, visto che il segno 1 è proposto a quota 2,35, contro il pareggio a 3,15 e il successo dell’Italia a 3,35. Chi passerà il turno se la dovrà vedere con la vincente dell’altra semifinale Olanda-Croazia e in questo caso i pronostici della vigilia sono a favore degli Orange a quota 2,00, mentre il segno 2 per i croati è nettamente più alto a 3,95. Spagna e Olanda godono quindi della fiducia dei bookmaker e la conferma arriva dalla lavagna scommesse antepost dove la Spagna è in prima fila per la vittoria della Nations League 2023 a quota 3,00, con l’Olanda vicina a 3,25. A 3,75 Italia, che ovviamente ha le carte in regola per puntare al primo posto, mentre la Croazia è a 5,00 volte la posta.