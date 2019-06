Riparte la Nations League che tra questa sera e domani vedrà scendere in campo le quattro semifinaliste, giunte alle fasi finali dopo aver vinto i rispettivi gironi. Ad aprire le danze all'Estadio do Dragão di Oporto sarà il Portogallo campione d'Europa in carica, che dovrà vedersela con la Svizzera di Petkovic, rivelazione del torneo. E tra le file dei lusitani, che hanno eliminato Italia e Polonia, tornerà in campo anche Cristiano Ronaldo, reduce da un finale di stagione agrodolce con la maglia della Juventus e pronto a indossare nuovamente la fascia di capitano della nazionale portoghese dopo un lungo digiuno. Al fianco del cinque volte Pallone d'Oro giocherà Joao Felix, il talento più promettente del nuovo ciclo lusitano ed erede designato di CR7 in patria. Di fronte, come detto, ci sarà la Svizzera, capace di qualificarsi tra le Final Four con un clamoroso successo, in rimonta, per 5-2 sul Belgio nell'ultimo turno della fase a gironi. Spettatori interessati della sfida saranno i giocatori di Inghilterra e Olanda, che domani sera si sfideranno nella seconda semifinale del torneo alle 20.45. Le due finali, invece, sono previste per domenica, con lo scontro per il terzo posto alle 15 a ​Guimarães e la grande finale a Oporto alle 20.45.