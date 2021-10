Dopo la sconfitta dell'Italia ieri sera contro la Spagna nella prima semifinale della Nations League, l'altra gara è in programma stasera tra il Belgio di Romelu Lukaku, al primo posto nel ranking Fifa, e la Francia di Kylian Mbappé, quarta. Sfida nella sfida quella tra i due bomber, che proveranno a trascinare le loro nazionali alla finale contro la Spagna. Da questa gara uscirà anche l'avversaria degli Azzurri per il terzo posto nella competizione.



COME ARRIVANO - Il Belgio arriva da tre vittorie consecutive contro Estonia, Repubblica Ceca e Bielorussia, nove gol fatti e due subiti. L'ultima sconfitta? Contro l'Italia, nei quarti dell'Europeo. Dall'altra parte c'è una Francia che ha vinto l'ultima partita contro la Finlandia, ma prima aveva pareggiato le due precedenti contro Ucraina e Bosnia. Imbattuta da quasi un anno, l'ultima sconfitta - nei tempi regolamentari - è dell'11 novembre 2020 contro la Finlandia. Lukaku contro Mbappé ma anche contro Benzema: quando segna l'attaccante del Real, la nazionale di Deschamps non perde mai (22 vittorie e 2 pareggi).



Le formazioni ufficiali:

Belgio (4-2-3-1): Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen, Castagne; Witsel, Tielemans; Carrasco, De Bruyne, E. Hazard; Lukaku. Ct: Martinez.

Francia (4-3-1-2): Lloris; Koundé, Varane, L. Hernandez; Pavard, Pogba, Rabiot, T. Hernandez; Griezmann; Mbappé, Benzema. Ct: Deschamps.