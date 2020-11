Una classica del calcio europeo, basti pensare che il primo confronto diretto ci fu addirittura nel 1922, ma che per 20 anni è mancato prima della Nations League di questa stagione. Belgio-Danimarca si affrontano domani sera per stabilire chi, nel Gruppo B, volerà alle Final Four della competizione. I quotisti vedono la formazione di Roberto Martinez nettamente favorita, sia per il fattore campo che per i due punti di vantaggio, con una quota, come riporta Agipronews, di 1,70 contro il 5,00 degli ospiti mentre il pareggio si gioca a 3,65.

L’Under a 1,80, si fa preferire di pochissimo all’Over, dato a 1,90. Il 2-0 per i padroni di casa, risultato dell’ultimo confronto diretto, è dato a 8,10 mentre il 3-1 dei danesi, punteggio già uscito in tre occasioni tra le due squadre, pagherebbe 46 volte la posta. Tutti “italiani” i protagonisti più attesi: il gol di Mertens, già a segno nella gara di andata, si gioca a 2,90 mentre quello di Eriksen è in quota a 4,50

GB/Agipro

