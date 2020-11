Belgio, Francia, Italia e Spagna: saranno queste le fantastiche 4 che si giocheranno la vittoria della Nations League il prossimo novembre, tra Milano e Torino. Le più regolari, le più convincenti, le più quadrate, che hanno vinto nei rispettivi gironi. Il Belgio senza Hazard, la Francia con un Mbappé non al meglio, l'Italia senza Verratti, la Spagna con un Morata nuovo di zecca: rose profonde, tanta, scelta, tantissima qualità per tutte. Ma chi è quella che, sul mercato, costa di più?Nella top 10 dei giocatori che hanno raggiunto le final four di Nations League, c'è solo un giocatore dell'Italia. Niente Insigne, niente Verratti (escluso in quanto non ha preso parte alle ultime due partite, per questo nella top 10 non vedrete Hazard), niente Barella, giocatore arrivato ormai a fare la differenza con continuità anche in Champions. C'è solo Donnarumma tra i primi dieci, al decimo posto. Di seguito i 10 più costosi che sono arrivati alle finali di Nations League.