Terza giornata di Uefa Nations League alle porte. La Polonia, seconda in classifica dopo il pareggio contro l’Italia nella prima partita, ospiterà il Portogallo, primo nel girone. Il successo polacco si gioca a 2.90 su betaland.it, come si legge in una nota. Il vero testa a testa potrebbe essere quello tra Robert Lewandowski, che conta 8 reti in dieci partite in casa, e André Silva, con sette gol in otto partite per il Siviglia e a 13 gol internazionali su 28 match: entrambi si giocano a 6.50 nelle scommesse sul primo marcatore.