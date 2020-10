Altra giornata di Nations League, con i piatti forti che sono rappresentati - oltre che da Italia-Olanda - dalle sfide tra Croazia e Francia e tra Portogallo e Svezia.Oltre alla sfida dell'Italia contro l'Olanda, che può valere il primo posto nel girone, va in scena Polonia-Bosnia. Nel gruppo C l'Inghilterra, dopo aver battuto il Belgio, attende la Danimarca, per i Diavoli Rossi sfida in Islanda. La Croazia deve vincere in Francia per riaprire il girone, il Portogallo senza Ronaldo vuole lasciare la Svezia a quota zero.ore 20.45Classifica: Italia 5, Olanda 4, Polonia 4, Bosnia 2.ore 20.45ore 20.45: Inghilterra 7, Belgio 6, Danimarca 4, Islanda 0.ore 20.45ore 20.45: Portogallo 7, Francia 7, Croazia 3, Svezia 0.Nel gruppo 1 guidano Norvegia e Austria, impegnate contro Irlanda del Nord e Romania. Nel gruppo 2 la Scozia sfida la Repubblica Ceca per la vetta del girone, Israele prova a riaprire i giochi contro la Slovacchia. Nel gruppo 3 la Russia ha quasi il match-point contro l'Ungheria, Turchia-Serbia è un'ultima spiaggia. Nel gruppo 4 il Galles capolista gioca in Bulgaria, la Finlandia ospita l'Irlanda.ore 20.45ore 20.45: Austria 6, Norvegia 6, Romania 4, Irlanda del Nord 1.ore 20.45ore 20.45: Scozia 7, Repubblica 6, Israele 2, Slovacchia 1.ore 20.45ore 20.45: Russia 7, Ungheria 6, Turchia 2, Serbia 1.1-067' Jensen (f)ore 20.45: , Finlandia 9, Galles 7, Irlanda 2, Bulgaria 1.Nel gruppo 2 guidano Macedonia del Nord e Georgia, che si sfidano per il primo posto. Prova ad approfittarne l'Armenia, in casa dell'Estonia. Nel gruppo 3 continua la sfida a distanza tra Grecia, che ospita il Kosovo, e Slovenia, che gioca in Moldova, nel gruppo 4 tutte e 4 le squadre hanno 4 punti: stasera ci sono Lituania-Albania e Bielorussia-Kazakistan.ore 20.45ore 20.45: Macedonia del Nord 5, Georgia 5, Armenia 4, Estonia 1.ore 20.45ore 20.45: Grecia 7, Slovenia 7, Kosovo 1, Moldova 1.0-0ore 20.45: Lituania 5, Albania 5, Kazakistan 4, Bielorussia 4.