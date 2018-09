La Nations League non si ferma mai: questa sera alle ore 20.45 presso lo Stade de France di Pargi si disputa la sfida valida per il torneo indetto dalla UEFA tra i campioni del Mondo della Francia di Didier Deschamps e l'Olanda di Ronald Koeman. Le due formazioni sono inserite nel gruppo 1 della fascia A della competizione, assieme alla Germania: la prima sfida tra tedeschi e transalpini, giocata venerdì a Monaco, è terminata 0-0, grazie a uno strepitoso Areola, portiere francese che ha parato tutto. Gli Oranje invece sono reduci dalla vittoria in amichevole contro il Perù, grazie alla doppietta di Memphis Depay, in quella che è stata l'ultima apparizione con la maglia della nazionale da parte di Wesley Sneijder. Sfida tra due nazionali all'opposto della loro storia: la Francia è campione del Mondo in carica e ricca di giovani talenti, l'Olanda è reduce da uno dei periodi più bui, con le mancate qualificazioni agli Europei del 2016 e ai Mondiali del 2018. Entrambe però vogliono vincere per provare a qualificarsi direttamente ai prossimi Europei del 2020.



h 20.45 Stade de France (Parigi): Francia-Olanda LIVE



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Francia (4-2-3-1): Areola; Pavard, Varane, Umtiti, Lucas Hernandez; Pogba, Kanté; Mbappé, Griezmann, Matuidi; Giroud.



Olanda (3-4-3): Cillessen; de Ligt, van Dijk, Blind; Tete, Propper, F. de Jong, Babel; Promes, Depay, Wijnaldum. ​





LA CRONACA: