A FINE PARTITA RIMANI SUL NOSTRO SITO PER IL COMMENTO VIDEO IN DIRETTA E L'APPROFONDIMENTO DI ALBERTO POLVEROSI PER 100°MINUTO.

Questa sera, alle 20:45 lin trasferta, in quella che sarà la quarta partita del girone die l'ultima prima di ritrovarsi a settembre. Gara che si giocherà al Borussia Park, stadio che ospita le partite casalinghe del B.Monchengladbach. La squadra di Roberto Mancini è ancora imbattuta nel gruppo con due pareggi e una vittoria.. A centrocampo spazio a Nicolò Barella e Davide Frattesi mentre davanti riposa Gianluca Scamacca con il suo compagno di club, Giacomo Raspadori, pronto a sostituirlo.Negli ultimi 5 precedenti tra Italia e Germania, quattro sono finiti in pareggio nell'arco dei 90 minuti. I tedeschi hanno perso solamente due delle ultime diciannove partite casalinghe. Gli azzurri invece sono imbattuti (escludendo la fase finale di Euro 2020) da quindici gare in trasferta e tre delle ultime quattro si sono concluse senza reti.