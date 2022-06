(Alessandro Bassi è anche su

)

Classica se ce n'è una,racchiude in sé buona parte della storia della nostradi calcio, una partita che per i colori azzurri riporta alla memoria alcuni dei momenti più belli e vincenti. Oggi vediamo come tutto ha avuto inizio in quella prima sfida di quasi 100 anni fa.. I primissimi anni'20 sono anni difficili, anche la partecipazione al torneo olimpico di Anversa nel 1920 è avaro di soddisfazioni. È una Nazionale che stenta a trovare la giusta guida tecnica, ad ogni partita cambia la Commissione Tecnica ed è espressione della confusione di idee che regna anche in Federazione. Meglio sarebbe scrivere che la confusione in quegli anni regna un po' ovunque in Italia, nel calcio come nella vita politica e sociale. Sono gli anni del doppio campionato di calcio e del “Biennio rosso” che travolge il già lacerato tessuto politico-sociale dell'Italia del dopoguerra e che sfocerà nella “Marcia su Roma”., la vittoria in rimonta da 0-2 a 2-3 in Belgio e lo spettacolare pareggio nel primo confronto con l'Austria dal termine della guerra. Ormai la Nazionale, irrobustita da una nuova leva di calciatori, può confrontarsi senza timori con le rappresentative più forti del continente, ed è con questa convinzione che, ciascuno dei quali ha campionati locali. Dal punto di vista politico-calcistico ottantasei società calcistiche tedesche nel. Già nel luglio del 1899 durante un evento sportivo tenutosi a Lipsia si era iniziato a discutere sulla possibilità di creare una federazione calcistica nazionale: da quella discussione e dalle successive si arriva, dunque, al 28 gennaio 1900 alla fondazione della DFB con primo presidente Ferdinand Hueppe. La nazionale tedesca fa il suo esordio ufficiale nell'aprile del 1908 quando a Basilea gioca una partita amichevole contro la Svizzera, perdendo per 5 a 3. In realtà già tra la fine del XIX secolo e l'inizio del XX alcune selezioni tedesche avevano giocato incontri non ufficiali contro altrettante selezioni inglesi, ma è con la partita di Basilea del 1908 che inizia ufficialmente la storia della nazionale tedesca. Primo appuntamento di un certo rilievo internazionale – peraltro lo stesso anche per l'Italia – la partecipazione ai Giochi olimpici del 1912. La Germania partecipa al torneo olimpico in Svezia del 1912: sconfitta dall'Austria nel turno preliminare, la Germania deve accontentarsi del torneo di consolazione – come l'Italia – dove in semifinale viene sconfitta dall'Ungheria.. Il Paese è uscito con le ossa rotte dalla Prima guerra mondiale, la questione del pagamento delle riparazioni e i costi relativi imposta dagli alleati vincitori è un macigno per la politica, la società e l'economia tedesca.“La dissoluzione finanziaria della Germania procede inesorata il suo corso. Più che dissoluzione ormai è sfacelo. Gli sbalzi violenti della valuta di migliaia di punti al giorno; torrenti di carta moneta e di buoni dilaganti dalle Officine dello Stato (solo nell'ultima settimana 60 miliardi di marchi 61 buoni); il debito dello Stato salito a tali altezze che per rappresentarlo sono necessari ormai numeri astronomici (4 milioni di miliardi). (…) Conseguenze immediate della tempesta il costo della vita salito a prezzi fantastici (nel solo mese da settembre a ottobre l'aumentoè stato del 67 %); e con il dilagare della miseria e lo spettro della fame dinanziil diffondersi di quella nervosità, quel senso di disagio e quella speranza dinovità liberatrici che sempre nella Storia sono state foriere delle grandi catastrofisociali e politiche”., aspetto niente affatto secondario, se assommato all'occupazione francese della Ruhr, nella crescita del revanscismo nazionalista che porterà, nel medio futuro, all'imponente ascesa di Adolf Hitler.(foto La Domenica del Corriere). La gara era stata preceduta a Natale dall'amichevole di preparazione giocata dalla Nazionale a Novi Ligure. A differenza delle altre volte, non una partita utile per selezionare l'undici di partenza, ma proprio un'amichevole giocata per testare la formazione che avrebbe incontrato la Germania.: tra gli altri, il presidente della Lega Nord Baruffini, Umberto Meazza della Commissione Tecnica e Renzo De Vecchi capitano della Nazionale accompagnano i tedeschi all'Hotel Terminus per i convenevoli di rito.ha visto buone occasioni da ambo le parti, ma è la ripesa che regala le emozioni più intense. L'Italia parte ancora forte, ma ben presto la migliore prestanza fisica dei tedeschi ha la meglio e la Germania prende il sopravvento, tanto che al 72° Seiderer porta in vantaggio i tedeschi, ammutolendo lo stadio. La “frustata” - per dirla come la racconterà Ettore Berra su Paese Sportivo – è salutare, tanto che gli Azzurri cercano di riprendersi:, approfittando di una indecisione del portiere tedesco. Il pubblico si rianima e spinge la Nazionale verso l'impresa., mentre più in generale consente a certi sentimenti politici di poter essere esaltati da una parte del giornalismo. In particolare interessante è come il Guerin Sportivo sul numero del 5 gennaio titoli a tutta pagina: “Uber Alles che suonata! L'Italia travolge in stile fascista lo squadrone germanico!” e a commento: “(...) Quella di domenica a Milano è moralmente la più bella vittoria che l'Italia potesse augurarsi. (…) Il confronto l'abbiamo voluto noi e siamo andati a cercarlo, e non abbiamo fatto come la Francia che – fossilizzata nei reliquati di guerra – ha rifiutato sistematicamente d'incontrarsi con gli ex-nemici....Il 1° Gennaio 1923, l'Italia, col suo ardire e col suo spirito generoso, ha inflitto più che una sconfitta alla Germania, una lezione alla Francia!”.