Durante il viaggio per la capitale, dove è in programma, per domani alle 18 il match contro la, valido per la, il pullman dellaè stato coinvolto in un grave, durante il quale il centrocampista del Botev Plodvivha avuto la peggio edDi seguito il comunicato della federazione calcistica bulgara che racconta l’accaduto. “La nazionale bulgara ha sofferto un grave incidente durante il suo arrivo a Tbilisi. Mentre si dirigeva verso l’hotel, l’autista del primo dei due bus che trasportavano la squadra ha perso il controllo del veicolo provocando un grave incidente. Dopo la collisione, Todor Nedelev è stato trasportato in un ospedale locale. Tutti gli altri membri della squadra e del personale della nazionale bulgara stanno bene”.– In seguito, i canali ufficiali della stessa federazione, hanno pubblicato unache comunicava il tipo di intervento a cui si è sottoposto il ragazzo e le due condizioni. “L’operazione di Todor Nedelev in seguito ad un grave incidente di traffico che ha coinvolto la nostra nazionale a Tbilisi ha avuto successo. Il centrocampista ha subito un trauma cranioencefalico che ha richiesto un intervento chirurgico. Nedelev rimarrà sotto la supervisione delle squadre mediche locali e del medico della nazionale”.. “La buona notizia è che le condizioni di Todor si sono già stabilizzate. Siamo stati all’ospedale tutta la notte. Era necessaria un’operazione e la decisione doveva essere presa molto rapidamente perché le conseguenze potevano essere molto gravi, ma per fortuna hanno agito velocemente”.