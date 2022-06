Inghilterra-Italia: la sfida che permise agli Azzurri di vincere la Finale dell’Europeo questa volta mette in palio punti per il girone della Nations League. Sabato sera (ore 20:45 con diretta su Rai 1) la squadra di Roberto Mancini si presenta da leader del Gruppo 3 della Lega A con 4 punti, mentre la Nazionale dei Tre Leoni è ultima, con un solo punto conquistato nelle sfide contro Germania ed Ungheria. Sabato sera al Molineux di Wolverhampton – sfida a porte chiuse – i pronostici danno i britannici nettamente favoriti, con il segno 1 che è proposto sulla lavagna scommesse a quota 1,80, contro il pareggio a 3,50 e la vittoria dell’Italia a 4,55. Davanti Gianluca Scamacca dovrebbe guidare l’attacco azzurro e una sua rete è proposta a 4,00 volte la posta, mentre Lorenzo Pellegrini, che sta trascinando la squadra in questa fase, è proposto ancora in gol a 6,00. Le minacce inglesi sono tante: la rete di Harry Kane vale 2,50, Raheem Sterling è proposto a 3,25. Non sarà quindi facile per i Campioni d’Europa, che peraltro devono difendere il primo posto del girone anche dalle ambizioni delle altre due inseguitrici. Ungheria (3 punti in classifica) e Germania (2 punti) si sfideranno in casa della nazionale di Marco Rossi, con i tedeschi che appaiono vicini alla prima vittoria nel girone visto che il segno 2 vale 1,39. A 7,50 invece il successo ungherese.