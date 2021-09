Il ct della Spagna Luis Enrique ha diramato la lista dei 23 convocati per la Final Four di Nations League che si disputa in Italia dal 6 al 10 ottobre. Le Furie Rosse affronteranno a San Siro la Nazionale di Mancini nella prima delle due semifinali.



Questo l'elenco al gran completo, nel quale non figurano centravanti di ruolo, tra cui lo juventino Alvaro Morata, infortunato:





PORTIERI: Unai Simón, Robert Sánchez, David De Gea



DIFENSORI: César Azpilicueta, Pedro Porro, Eric García, Aymeric Laporte, Iñigo Martínez, Pau Torres, Sergio Reguilón e Marcos Alonso.



CENTROCAMPISTI: Sergio Busquets, Rodri Hernández, Pedri González, Mikel Merino, Koke E Gavi.



ATTACCANTI: Ferran Torres, Pablo Sarabia, Mikel Oyarzabal, Pablo Fornals, Marcos Llorente e Yéremi Pino





Una CONVOCATORIA al más puro estilo FIFA.



ENRIQUE21?ref_src=twsrc%5Etfw">@LUISENRIQUE21 presenta los ITEMS FIFA 2022 de los jugadores que integran la lista para disputar la Final Four de la #NationsLeague.



Ritmo, regate, tiro, pase, defensa y físico... ¡La media de nuestros chicos es !#VamosEspaña pic.twitter.com/GR0HyOwTbO — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) September 30, 2021