La Uefa ha pubblicato il calendario della Nations League, giunta alla terza edizione. L'Italia è stata sorteggiata nel Gruppo 3 della Lega A con Germania, Inghilterra e Ungheria. La prima classificata si qualificherà alla Final Four in programma nel giugno 2023, mentre l'ultima classificata retrocederà nella Lega B.

Mercoledì 1° giugno 2020 gli Azzurri giocheranno a Londra con l'Argentina nell'inedita sfida tra i Campioni d'Europa in carica e i vincitori dell'ultima Coppa America.



IL CALENDARIO:

Sabato 4 giugno (ore 20.45): Italia-Germania

Martedì 7 giugno (ore 20.45): Italia-Ungheria

Sabato 11 giugno (ore 20.45): Inghilterra-Italia

Martedì 14 giugno (ore 20.45): Germania-Italia

Venerdì 23 settembre (ore 20.45): Italia-Inghilterra

Lunedì 26 settembre (ore 20.45): Ungheria-Italia.