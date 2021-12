Oggi alle ore 18, presso la sede dell'Uefa a Nyon in Svizzera, c'è il sorteggio della fase a gironi di Nations League. L'Italia campione d'Europa, terza classificata nella passata edizione, è testa di serie.



Le 16 squadre della Lega A vengono suddivise in quattro gironi da quattro squadre, con le prime classificate che si qualificheranno alla Final Four in programma nel giugno 2023 e le ultime classificate che retrocederanno nella Lega B. Le prime quattro gare si giocheranno a giugno, le ultime due a settembre.



Nations League - Lega A



Fascia 1: Francia, Spagna, ITALIA, Belgio.



Fascia 2: Portogallo, Paesi Bassi, Danimarca, Germania.



Fascia 3: Inghilterra, Polonia, Svizzera, Croazia.



Fascia 4: Galles, Austria, Repubblica Ceca, Ungheria.