Oggi a Nyon sono in programma i sorteggi per gli accoppiamenti delle semifinali di Nations League 2022/23 che si giocheranno a giugno. Le quattro squadre da sorteggiare sono Olanda, Spagna, Croazia e Italia: le vincitrici dei quattro gironi di Lega A. Dopo l'edizione del 2021, per gli Azzurri e la Spagna si tratta nella seconda partecipazione di fila.



DATE E SEDE - Le Final Four si giocheranno in Olanda il 14 e il 15 giugno, la finalina per il terzo e quarto posto e la finale per il primo posto sono in programma il 18 giugno. Le città scelte che ospiteranno le partite sono Rotterdam e Enschede.