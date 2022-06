Dopo la disfatta di Wembley nella finalissima contro l’Argentina in pochissimi avrebbero scommesso su una Italia che, dopo due uscite in Nations League, potesse essere in testa al Gruppo 3 Lega A, imbattuta e con quattro punti all’attivo. Precede nell’ordine Ungheria, Germania ed Inghilterra con quest’ultime due rappresentative che ai mondiali del Qatar ci andranno al contrario degli azzurri. Il terzo impegno tra le rappresentative delle nazionali è in programma domani sera al Molineux di Wolverhampton, sempre a Londra, lì dove il Wolves disputa gli incontri casalinghi. Il fischio d’inizio del confronto è fissato per le 20:45 ma sarà uno stadio desolatamente vuoto perché gli inglesi devono scontare la sanzione inflitta loro per gli incidenti scoppiati a Wembley nella finale degli Europei lo scorso 11 luglio proprio contro l’Italia.I padroni di casa in Nations League hanno al proprio attivo un solo punto per aver pareggiato il confronto con la Germania per 1 a 1, fuori casa a Monaco di Baviera, e perso la gara d’esordio contro l’Ungheria su rigore trasformato da Szoboszlai. La nostra nazionale sinora, di contro, ha pareggiato 1 a 1 con i tedeschi ed ha poi avuto ragione dell’Ungheria per 2 a 1 due giorni fa a Cesena. Tra amichevoli e competizioni ufficiali le due nazionali si sono incontrate ventotto volte con un bilancio complessivo favorevole agli azzurri che hanno vinto dodici volte contro le otto degli inglesi che hanno pareggiato altre otto volte. Risale al 15 agosto del 2012 l’ultima sconfitta subita dall’Italia contro l’Inghilterra, poi due vittorie e due pareggi all’attivo degli azzurri. Il commissario tecnico degli inglesi Gareth Southgate, alla guida dei “Tre Leoni” dal 2016, affiderà all’attaccante del Tottenham Harry Kane la responsabilità di guidare il reparto offensivo confidando sul contributo di Saka, Grealish e Mount con in mediana Rice e Bellingham. In porta spazio a Pickford con la linea difensiva a quattro con Alexander-Arnold a destra, Trippier sul versante opposto e Maguire e Stone la coppia dei difensori centrali.Roberto Mancini, dal canto suo, dovrebbe schierare nuovamente tra i pali Gigio Donnarumma, che sembra aver ulteriormente recuperato l’infortunio al polso, e una difesa a quattro con Mancini ed Acerbi coppia centrale, Spinazzola terzino sinistro e Di Lorenzo terzino destro. Fiducia a centrocampo a Barella, suo il primo goal contro l’Ungheria, Locatelli e Lorenzo Pellegrini, in gol sia con la Germania che con i magiari, che agiranno alle spalle di un tridente che questa volta potrebbe essere composto da Politano, Scamacca e Raspadori.Nonostante le ultime prestazioni in Nations League ed il primo posto nel gruppo è l’Inghilterra la nazionale favorita dai betting analisti che bancano l’1 a 1,82, ben lontano dal 2 del successo degli azzurri che moltiplica per 4,35 la scommessa e con l’X offerto a 3,35.