Tre mesi dopo il quarto di finale dell'Europeo concluso con il trionfo dell'Italia, gli Azzurri ritrovano il Belgio nella finale per il terzo posto della Nations League.. Oggi l'Italia vuole rialzarsi subito e ripartire con una vittoria contro il Belgio, per dimostrare che la sconfitta contro la squadra di Luis Enrique è già alle spalle. All'Allianz Stadium arriva un Belgio che tre giorni fa è stato eliminato dalla Francia perdendo 2-3 una gara che nel primo tempo vincevano 2-0.- Tanti assenti nella gara che per qualcuno è considerata un' 'amichevole': da una parte out Lukaku ed Eden Hazard, dall'altra non ci sarà lo squalificato Bonucci dopo l'espulsione contro la Spagna.. Dall'altra parte, Martinez lancia dal primo minuto il milanista Saelemaekers e al posto di Lukaku giocherà Batshuayi.: Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Emerson; Barella, Locatelli, Pellegrini; Berardi, Raspadori, Chiesa.: Mancini.: Courtois; Vertonghen, Denayer, Alderweireld; Castagne, Witsel, Tielemans, Saelemaekers; Vanaken; Batshuayi, Carrasco.: Martinez.