Dopo i quarti di finale di Euro 2020, Italia e Belgio si sfidano nuovamente; in palio, stavolta, c’è il 3° posto in Nations Cup dopo le sconfitte arrivate rispettivamente contro Spagna e Francia. Una finalina di consolazione per entrambe, ma anche l’occasione, da parte di Lukaku e compagni, per prendersi una rivincita sugli azzurri. Eventualità che i betting analyst, però, sembrano non prendere troppo in considerazione con la vittoria italiana a 2,18 e il pareggio in quota 3,40, appena sotto la vittoria del Belgio a 3,35. Gli uomini di Mancini, nonostante la sconfitta con la Spagna, partono dunque avanti. Dovesse ripetersi lo stesso risultato degli Europei, ossia il 2-1 per gli azzurri pagherebbe 8,50 volte la posta in palio mentre l’1-0 della truppa azzurra è visto come il più probabile, in quota 7,50. Poche possibilità, poi, a una rimonta nel corso del match con la possibilità che sia il Belgio a portare a casa la vittoria dopo essere andato sotto a 16 mentre leggermente superiori le chance di ribaltone azzurro, imitando la Francia, a 12.