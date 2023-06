I maggiori campionati europei sono terminati, ma il calcio non si ferma: è tempo, infatti, di vedere in campo le Nazionali. L’Italia del ct Roberto Mancini sarà impegnata nelle Final Four di Nations League, in Olanda, con l’obiettivo di puntare al titolo per ricominciare a ottenere risultati importanti, dopo aver vissuto ancora una volta da spettatori l’ultimo mondiale. I betting analyst sono concordi nel vedere gli Azzurri come terza forza delle Final Four, pur con concrete possibilità di vittoria: le quote, infatti, oscillano tra 3,50 e 3,75, appena dietro a quelle della Spagna e dell’Olanda padrona di casa. Le Furie Rosse se la vedranno con l’Italia in semifinale: l’ultimo confronto tra le due Nazionali ha visto prevalere gli iberici, ma furono gli Azzurri a passare il turno nell’incrocio ben più importante in semifinale di Euro 2020. Ad ogni modo, la vittoria finale della Spagna si gioca a 3,25. A guidare il pronostico sono i padroni di casa dell’Olanda, la cui quota oscilla tra 3,15 e 3,25; la nazionale Oranje se la vedrà in semifinale con la Croazia: la vittoria del titolo da parte di Brozovic e compagni vale 4,50 volte la posta. Nelle quote testa per la semifinale, l'Italia a 2,06 insegue la Spagna, avanti nelle quote a 1,68.