Dopo la sconfitta in semifinale contro la Spagna, l'Italia ha comunque un podio da inseguire. Domenica alle ore 15 a Enschede si gioca la finale per il terzo posto di Nations League e gli Azzurri, contro i padroni di casa dell'Olanda battuti dalla Croazia, hanno il dovere di provare a chiudere bene. Le quote, però, non sono dalla parte della squadra di Roberto Mancini: nei 90 minuti, gli Oranje sono favoriti a 2,25, con la vittoria dell'Italia a 3,00 e il pareggio a 3,50. Almeno nelle previsioni sembra una partita da Over (1,70) e non da Under (2,00), ma ancora più larga è la forbice tra il Goal a 1,57 e il No Goal a 2,25. Le quote che vedono l'Olanda partire avanti si riflettono anche su quelle per la modalità della vittoria. Se il successo olandese ai supplementari vale 8,75, quello degli Azzurri è a 10. Ai rigori, invece, il terzo posto degli olandesi vale 10 volte la posta, quello dell'Italia 11. Domenica sera, invece, saranno Croazia e Spagna a giocarsi la terza edizione della nuova competizione ideata dalla Uefa. Le Furie Rosse sono nettamente in vantaggio sulla lavagna, con il «2» nei tempi regolamentari a 2,00, il pareggio a 3,45 e il successo croato a 3,75.