Non c'è tempo per pensare alla delusione della semifinale, con la sconfitta rimediata dalla Spagna. L'Italia scende subito in campo domenica pomeriggio per la “finalina” di Nations League contro l'Olanda, che mette in palio il terzo posto. Un match che vede la formazione di Roberto Mancini partire indietro sulla carta: i betting analyst offrono infatti a 2,25 la vittoria degli Orange, sconfitti solo ai supplementari dalla Croazia, mentre un successo nei 90 minuti da parte della selezione azzurra paga 3 volta la posta. Più alta la quota del pari, che si attesta a 3,55. Avanti nettamente il Goal a 1,62, contro il No Goal a 2,15. L'Over prevale a 1,74, mentre un esito con meno di tre reti si gioca a 1,98. Per quanto riguarda il risultato esatto, in pole c'è l'1-1 che manderebbe la sfida ai tempi supplementari, offerto a 7. Segue a distanza l'1-0 in favore dell'Olanda, proposto a 10 così come il 2-1. Lo 0-1 e l'1-2 per l'Italia pagano invece 12 volte la posta. Il primo gol nei 10 minuti iniziali, esito centrato nella semifinale contro la Spagna, è offerto a 4,30.