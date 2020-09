Possibili cambi di sede per due partite della Nazionale. L'amichevole Italia-Moldavia del 7 ottobre prevista al Tardini di Parma può disputarsi al Franchi di Firenze, mentre Italia-Olanda del 14 ottobre in Nations League in programma al Meazza di Milano può giocarsi al Gewiss Stadium di Bergamo, il rinnovato impianto dell'Atalanta. La Uefa ha già dato il proprio ok, ora serve anche quello della nazionale Oranje. In ogni caso si giocherà a porte chiuse.