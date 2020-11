L'Italia torna in campo al Mapei Stadium contro la Polonia per la quinta giornata di Nations League: fischio d'inizio alle 20.45, arbitra il francese Clement Turpin, su Calciomercato.com gli episodi da moviola.



h. 20.45 ITALIA-POLONIA

ARBITRO: CLEMENT TURPIN

ASSISTENTI: NICOLAS DANOS-CYRIL GRINGORE

IV: FRANK SCHNEIDER



SECONDO TEMPO



55' Bernardeschi chiede un rigore per mani di Krychowiak, Turpin non concede perché il braccio del centrocampista polacco è attaccato al corpo.



PRIMO TEMPO

20' Annullato un gol all'Italia. Barella sfonda a destra e mette in mezzo per Insigne che di prima batte al volo e batte Szczesny. A bloccare l'intervento del portiere polacco è però Andrea Belotti, in netta posizione di fuorigioco che diventa attivo e costringe la terna ad annullare la rete.

23' Lewandowski e Bastoni duellano a centrocampo con il difensore dell'Inter che si aggrappa alla punta del Bayern che però reagisce con una gomitata. Nessuna decisione dell'arbitro Turpin, manca sicuramente il cartellino giallo, poteva starci il rosso.

27' Netto il rigore conquistato da Andrea Belotti. Sugli sviluppi di un corner la punta del Torino prende posizione su cross di Bernardeschi e viene trattenuto alle spalle da Krychowiak che lo stende.

30' Giallo a Belotti. Giusto il cartellino per un brutto intervento in ritardo dell'attaccante azzurro su Krychowiak che gli ruba il tempo di molto e subisce il calcione sulla propria trequarti.