Il vice ct dell'Italia, Alberico Evani, che siederà in panchina nella partita contro la Polonia di Nations League al posto di Roberto Mancini (fermato dal Covid), ha parlato a Rai Sport nel prepartita.



TESTA DI SERIE - "Italia testa di serie nelle prossime qualificazioni del Mondiale? Era un obiettivo e un motivo per fare ancora meglio stasera. Questo non ci deve far rilassare perché ci teniamo a far bene, a crescere, a divertirci e a far divertire".



MANCINI - "Mancini è dispiaciuto perché ci tiene molto a stare con il gruppo, ormai lo sente suo. Però è anche tranquillo perchè sa che giocatori ha. Ha ragazzi straordinari perchè gli undici e i cinque che entreranno daranno il massimo per portare a casa il risultato".



GIOIA - "Stasera cercheremo di dare gioia e riunire tutti coloro che stanno soffrendo in questo momento. E dare loro un momento di felicità. Noi ce la metteremo tutta per arrivare a questo".