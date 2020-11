L’Italia conquista le Final Four di Nations League e si presenta come una delle squadre da temere di più per il trionfo finale. La convincente vittoria sulla Bosnia per 2 a 0 ha sancito la conquista del primo posto nel Gruppo 1 e l’accesso alla finale della competizione. Non solo, il piazzamento nelle Final Four consente agli Azzurri di essere testa di serie al sorteggio delle qualificazioni al Mondiale 2022. Un percorso da incorniciare quello dell’Italia, merito soprattutto di Mancini che, da quando è arrivato sulla panchina azzurra, ha ricostruito una Nazionale giovane e bella, come dimostrano i 23 risultati utili consecutivi. Una fiducia riconquistata che posiziona l’Italia in prima fila per la vittoria della Nations League: per gli esperti il successo azzurro è infatti a 3,50, alla pari con il Belgio e davanti a Francia e Spagna, entrambe a 4.00. Ci credono anche gli scommettitori, il 42% ha infatti puntato sulla vittoria italiana, segue la Francia con il 25% di preferenze.