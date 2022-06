La pesante sconfitta subita dalla Germania, che ha chiuso la prima tornata di partite dell'Italia in questa Nations League, non esclude la possibilità di qualificarsi alle Finals per gli azzurri. La squadra di Roberto Mancini, che occupa il terzo posto nel proprio girone, è distante due soli punti dall'Ungheria prima, e può ancora sognare la vittoria della competizione, data a quota 10. Per la vittoria del girone, che qualifica alle Finals, è la Germania la favorita, opzione che si gioca tra 1,50 e 2,50, mentre per l'Italia la quota del primo posto nel gruppo va da 2,35 a 3,10. La favorita per la vittoria della Nations League, per ora, è l'Olanda, il cui successo finale è visto da 4,35 a 4,50 davanti alla Spagna, per cui la quota del titolo oscilla tra 5 e 5,25, mentre la Germania è offerta a 6. La Danimarca, protagonista di un grande avvio con tre vittorie in quattro partite, è proposta tra 8 e 8,25.