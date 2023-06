Eliminata l’Italia in semifinale, la Spagna si presenta alla finale di Nations League contro la Croazia con tutti i favori del pronostico. I ragazzi di de la Fuente, secondo gli esperti, sono dati vincenti a 2,00 contro il 4,00 dei croati mentre si scende fino a 3,40 per il pareggio. Stessa quota per la sfida che si prolunga ai supplementari, come agli ultimi Europei, mentre una soluzione ai calci di rigore si gioca a 6,25. Ampia la forbice per la vittoria del torneo: 1,50 per la Spagna, 2,60 per la Croazia. Chiunque vinca sarà al primo successo nella manifestazione e succederà alla Francia nell’albo d’oro. Siccome l’Under, a 1,72, si fa preferire di poco all’Over, offerto a 2,00, ecco che il risultato esatto di 2-0 è in quota a 9,50 per le Furie Rosse mentre pagherebbe 22 volte la posta per Modric e compagni. Joselu, autore del gol vittoria contro l’Italia, è un talismano per la Spagna e una rete in finale si gioca a 3,00. De la Fuente però punta forte anche su Alvaro Morata, tra i migliori contro gli azzurri: il bomber dell’Atletico Madrid che sblocca la gara come primo marcatore è offerto a 5,50. Lato Croazia rimane Andrej Kramaric, a segno a 4,00, l’uomo più pericoloso mentre un gol o un assist di Luka Modric è dato a 3,15. Poche ore prima della finalissima che assegnerà il trofeo, Olanda e Italia si sfideranno per il terzo e quarto posto. Gli Orange, secondo gli esperti Sisal, partono favoriti, nonostante non battano la nazionale italiana dal 2008, a 2,25 rispetto al 3,10 dei ragazzi di Mancini con il pareggio che si gioca a 3,50. Olanda avanti anche per salire sul gradino più basso del podio, dato a 1,70, rispetto all’Italia, offerta a 2,15, che, vincendo, confermerebbe il piazzamento della passata edizione. La mente di entrambe le squadre sarà libera e quindi potrebbe venir fuori una partita divertente dove un Ribaltone, in quota a 6,50, potrebbe essere protagonista del match. Chi lo è stato sicuramente, nella sfida contro la Spagna, è stato Ciro Immobile, a segno su rigore, che ha lottato da solo contro la difesa iberica. Il capitano della Lazio cerca il gol numero 17, come il suo numero, con la maglia dell’Italia, un’impresa che è data a 3,00. Al suo fianco potrebbe agire Mateo Retegui, per una Nazionale a trazione anteriore, la cui rete è offerta a 3,25. L’Olanda si affida invece a due protagonisti della Premier League: Wout Weghorst, a segno a 2,75, attaccante del Burnley, e Cody Gakpo, stellina del Liverpool, in gol a 3,25.