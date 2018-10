Prosegue il programma della Nations League e oltre al big match Francia-Germania sono in programma altre otto gare.



A partire dalla Lega D: alle 16 nel gruppo 1 il Kazakistan ospita e batte nettamente Andorra: finisce 4-0 per i padroni di casa. Alle 18, invece, nel gruppo 4 la Macedonia vuole proseguire il suo percorso netto in casa dell'Armenia. Alle 20.45 gli altri due incontri dei gironi: Gibilterra-Liechtenstein (gruppo 4) e Lettonia-Georgia (gruppo 1).



Allo stesso orario in campo la Lega B: senza Bale, il Galles prova a conquistare sul campo dell'Irlanda il primo posto del gruppo 4, mentre l'Ucraina affronta la Repubblica Ceca per difendere il primato.



Gioca anche il gruppo 3 della Lega C: la Bulgaria capolista è ospite della Norvegia, seconda a tre punti di distanza, mentre la Slovenia fanalino di coda affronta Cipro.