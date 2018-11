Torna in campo a partire da oggi la Nations League, con il programma del quinto e sesto turno: gli impegni delle nazionali europee vanno in scena dalle 16 in poi. La neonata competizione coinvolge tutte le 55 nazionali membre della UEFA e mette in palio, oltre al titolo di campione della Nations League, quattro posti per la fase a gironi degli Europei del 2020.



La League A vede due big match alle 20.45, validi per il Gruppo 2 e il Gruppo 4: Belgio-Islanda serve solo a Mertens e compagni per centrare le finali, visto che i Diavoli Rossi sono primi a quota 6 a pari merito con la Svizzera ma con una gara in meno, mentre la Strákarnir okkar è già retrocessa in League B. Croazia-Spagna invece è la rivincita per gli uomini di Dalic, dopo lo 0-6 dell'andata: le Furie Rosse devono però vincere per centrare le finali, visto che hanno solo due punti di vantaggio sull'Inghilterra, mentre i padroni di casa necessitano dei tre punti per evitare la retrocessione



Solo una gara in programma per la League B, alle 20.45: nel Gruppo 3 l'Austria a quota tre punti riceve la Bosnia, capolista a quota nove, per provare a riaprire le sorti del girone e mettere in cassaforte almeno la salvezza.



Alle 20.45 in campo anche la League C, con il Gruppo 2: alla Finlandia capolista basta un punto in Grecia per la promozione aritmetica, mentre l'Ungheria riceve l'Estonia per difendere il terzo posto ed evitare la retrocessione.



Per quanto concerne la League D, subito in campo il Gruppo 1: alle 16 si affrontano Kazakistan e Lettonia, con i padroni di casa che non possono più raggiungere la capolista Georgia, già promossa, e gli ospiti che devono evitare l'ultimo posto. Alle 20.45 tocca invece ad Andorra-Georgia, testa-coda tra prima e ultima del raggruppamento. Sempre nella League D gioca anche il Gruppo 2, alle 20.45 con due match in programma: Lussemburgo-Bielorussia che vale il primato e la promozione, visto che le due squadre sono rispettivamente prima e seconda con 9 e 8 punti, e San Marino-Moldavia, con i padroni di casa già ultimi e gli ospiti non in grado di raggiungere le prime.