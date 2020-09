Torna in campo anche oggi la Nations League, con i primi match della seconda giornata.



Nella Lega A si gioca per il Gruppo 4, con Spagna-Ucraina e Svizzera-Germania in programma alle 20.45.



Nella Lega B, i gruppi a scendere sono il 3 e il 4: nel Gruppo 3 alle 18 tocca a Ungheria-Russia, mentre alle 20.45 si sfidano Serbia e Turchia. Nel Gruppo 4 invece il programma prevede alle 15 Galles-Bulgaria 1-0 (Williams al 94') e Irlanda-Finlandia alle 18.



Nella Lega C, tocca al Gruppo 3, con Slovenia-Moldavia alle 18 e Kosovo-Grecia alle 20.45.



Infine, nella Lega D, scende in campo il Gruppo 1: nella partita delle 15 Andorra perde in casa per 1-0 con le Faroe e alle 20.45 Malta ospita la Lettonia.