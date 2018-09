Torna il grande calcio delle Nazionali dopo l’avventura dei Mondiali di Russia 2018. E' partita oggi infatti la UEFA Nations League, torneo che vede protagoniste le nazionali europee divise in fasce: ci sarà la possibilità di conquistare 4 posti per gli Europei e che sostituirà gran parte delle amichevoli con partite ufficiali. Le quattro vincitrici dei gironi della Lega A si qualificheranno per le Finali della UEFA Nations League, che si disputeranno nel giugno 2019, mentre per le restanti nazionali ci saranno promozioni e retrocessioni per cui giocare, e un eventuale percorso verso UEFA EURO 2020.



COME FUNZIONA - Le 55 squadre europee sono suddivise in quattro leghe in base al Coefficiente nel ranking UEFA per Nazionali (1–12 nella Lega A, 13–24 nella Lega B, 25–39 nella Lega C, 40–55 nella Lega D). All'interno di ciascuna lega, le squadre vengono suddivise in tre (per le Leghe A e B) o quattro (Leghe C e D) fasce, sempre secondo il ranking. Le quattro vincitrici dei giorni della Lega A disputeranno le fasi finali della UEFA Nations League il prossimo giugno. Il torneo ad eliminazione diretta verrà ospitato da una delle quattro finaliste e il sorteggio si svolgerà a inizio dicembre 2018. Le qualificazioni per EURO rimangono inizialmente per larghi tratti le stesse, almeno fino alla fase degli spareggi. In precedenza, a sfidarsi agli spareggi erano le squadre terze nei rispettivi gironi di qualificazioni, ma adesso saranno le 16 vincitrici dei gironi di UEFA Nations League (o, nel caso fossero già qualificate, la squadra successiva nella rispettiva lega - il video lo spiega bene).



Ecco tutte le date: le squadre delle Leghe A e B saranno coinvolte solo in quattro delle sei giornate.



Giornata 1: 6–8 settembre 2018

Giornata 2: 9–11 settembre 2018

Giornata 3: 11–13 ottobre 2018

Giornata 4: 14–16 ottobre 2018

Giornata 5: 15–17 novembre 2018

Giornata 6: 18–20 novembre 2018

Sorteggio fase finale: inizio dicembre 2018

Fase finale: 5–9 giugno 2019

Sorteggio spareggi per UEFA EURO 2020: 22 novembre 2019

Spareggi per UEFA EURO 2020: 26–31 marzo 2020



LE PARTITE DI OGGI - Oggi sono scese in campo tutte e quattro le fasce. Si è partiti con la fascia D, che ha visto quattro partite: Kazakistan-Georgia alle 16, con la vittoria degli ospiti per 2-0 grazie alla rete di Chakvetadze e all'autogol di Maliy, Armenia-Liechtenstein alle 18, Gibilterra-Repubblica di Macedonia e Lettonia Andorra alle 20.45. In serata in campo anche la fascia C e la fascia B: Norvegia-Cipro e Slovenia- Bulgaria alle 20.45, il derby Galles-Irlanda e Repubblica Ceca Ucraina allo stesso orario. Chiusura con la fascia A, il big match Germania-Francia.