Riparte la Nations League. In Serie A tocca subito al girone dell'Italia, con il Portogallo senza Cristiano Ronaldo impegnato in Polonia. In Serie B la Russia ospita la Svezia. In Serie C la Scozia gioca in Israele, nell'altro girone ci sono Lituania-Romania e il "derby" Montenegro-Serbia. In Serie D si giocano Isole Faroe-Azerbaigian e Kosovo-Malta.