Dopo le amichevoli e le ultime qualificate per l'Europeo, riprende la Nations League. Si parte alle 15, con le partite della Lega D, per poi arrivare ai big match della Lega A, con in campo Francia, Germania, Portogallo, Spagna e Croazia.



LEGA A - Tutti in campo alle 20.45, con gli occhi puntati su Portogallo-Francia. Ronaldo che non sfiderà Mbappé, il fuoriclasse francese ha dato forfait e non potrà giocare contro il suo idolo d'infanzia, che dopo aver raggiunto Puskas punta Pelè nella classifica dei marcatori all-time tra club e nazionale. In ballo c'è anche il primo posto nel girone, in quanto entrambe sono appaiate a 10 punti. Chiude il Gruppo 3. la sfida salvezza tra Croazia e Svezia. In campo anche il Gruppo 4, con la Spagna, prima, che va in Svizzera, ultima, mentre la Germania se la gioca con l'Ucraina di Sheva, entrambe appaiate a 6 punti. Tutto è ancora aperto.



GRUPPO 3

Portogallo-Francia ore 20.45

Svezia-Croazia ore 20.45



Classifica: Portogallo 10, Francia 10, Croazia 3, Svezia 0.



GRUPPO 4

Svizzera-Spagna ore 20.45

Ucraina-Germania ore 20.45



Classifica: Spagna 7, Germania 6, Ucraina 6, Svizzera 2.



LEGA C - Due partite, entrambe alle 18. In campo il Gruppo 1, con le prime della classe Lussemburgo e Montenegro impegnate rispettivamente in casa di Cipro e Azerbaigian e pronte a giocarsi il primo posto.



GRUPPO 1

Azerbaigian-Montenegro alle 18

Cipro-Lussemburgo alle 18

: Lussemburgo 9, Montenegro 9, Azerbaigian 4, Cipro 1.Le prime a scendere in campo, alle 15, sono, mentree in programma per le 18. Nel Gruppo 1, le Far Oer in caso di vittoria si garantirebbero la promozione. Prima frenata per Gibilterra, invece, che pareggia, dopo due vittorie, contro San Marino, al secondo segno X consecutivo.(Rebes (A), E. Garcia (autugol), Degabriele (M), Dimech (M))Lettonia-FarOer alle 18: FarOer 10, Malta 8, Lettonia 3, Andorra 2.: Gibilterra 7, Liechtenstein 4, San Marino 2.