In concomitanza con la pausa delle squadre di club, tornano ad affacciarsi alla ribalta le Nazionali, in campo per le gare delladipropedeutiche al Mondiale in Qatar previsto per novembre e dicembre.Si partecon il: ilcapolista, 10 punti e imbattuto fino ad ora, riceve il fanalino di coda, ultima con solo 2 punti e senza vittorie.ladi Milan Skriniar, seconda a quota 6, riceve l', per provare a insidiare il primo posto.in campo ildellalapuò blindare il primo posto contro ladistante 5 lunghezze, mentreilospitaper provare a evitare l'ultimo posto.In scenatutte le nazionali più importanti. Ildellaprospetta due sfide molto interessanti: i campioni del Mondo in carica della, privi di Theo Hernandez ma con Maignan e Giroud in campo dal 1', devono assolutamente riscattare le due sconfitte e i due pari ottenuti finora, che sono valsi l'ultimo posto, in casa a Saint Denis controche dista due punti, mentre ormai irraggiungibile appare ladi Simon Kjaer e Christian Eriksen, che conta anche sul neo-atalantino Hojlund. I danesi sono ospiti al Maksimir di Zagabria delladi Marcelo Brozovic, che con una vittoria li scavalcherebbe al primo posto.Stessa ora per: il, privo di Romelu Lukaku e Divock Origi ma con Charles De Ketalaere e Alexis Saelemaekers, riceve ilultimo con un punto, per provare ad inseguire la capolista, distante 3 lunghezze e ospite delladi Robert Lewandowski e Piotr Zielinski, terza in classifica.Per quanto concernein scena anche due sfide del: lacapolista e a punteggio pieno vuole blindare il primo posto in casa contro il, lontano 5 punti, mentreè la sfida per evitare l'ultimo posto.