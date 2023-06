Non è l'Europeo, ma la Nations League è un trofeo che, arrivati alle final four, va giocato per vincerlo perché nessuno vuole fare brutte figure e la prima delle due semifinali vedrà Olanda e Croazia affrontarsi oggi, a partire dalle 20.45 all'interno della cornice dello stadio De Kuip di Rotterdam in Olanda. La vincente della semifinale affronterà poi la vincente fra Spagna e Italia che scenderanno in campo domani sera. Ci saranno gli italiani Brozovic e Pasalic per i croati, mentre per gli Oranje Dumfries e Koopmeiners giocano in Serie A.



LE FORMAZIONI UFFICIALI

Olanda (4-3-3): Bijlow; Dumfries, Geertruida, Van Dijk, Akè; Wieffer, Koopmeiners, De Jong; Malen, Gakpo, Simons.

Croazia (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Sutalo, Vida, Perisic; Modric, Brozovic, KovacicM Pasalic, Ivanusec, Kramaric.