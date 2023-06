Alla vigilia della Final Four diLuka Modric non ha voluto parlare di mercato. Dopo l'arrivo di Benzema, dall'Arabia Saudita stanno provando a tentare il centrocampista del Real Madrid che però al momento vuole concentarsi solo sul campo e sulla sua nazionale., la vincente sfiderà una tra Spagna e Italia che giocheranno domani alla stessa ora. La partita di stasera sarà visibile su Tv8 in chiaro, e su Sky Sport; in streaming su Sky Go.: Noppert; Dumfries, Botman, van Dijk, Aké; de Jong, de Roon, Wijnaldum; Bergwijn, Gakpo, Xavi Simons.: Koeman.: Livakovic; Juranovic, Sutalo, Vida, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Pasalic, Kramaric, Perisic.: Dalic.