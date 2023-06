Saranno l’Olanda padrona di casa e la Croazia ad aprire le Final Four della Nations League 2023. La sfida è in programma Rotterdam con gli Orange che partono favoritissimi, secondo gli esperti, a 2,00 contro il 3,90 degli slavi con il pareggio offerto a 3,40. Stessa quota per vedere la sfida proseguire ai tempi supplementari mentre si sale fino a 6,00 per una soluzione ai calci di rigore. Olanda avanti anche per il passaggio turno, 1,57 contro il 2,40 della Croazia. La gara in programma al De Kuip è la terza tra le due formazioni, che non si affrontano da 15 anni, con una vittoria per parte. Entrambe le sfide sono state caratterizzate da tre reti tanto che l’Over, domani sera, si gioca a 2,10. Sia un gol da fuori area che un colpo di testa vincente sono offerti a 2,75 e potrebbero risultare determinanti nel match. Ronald Koeman, senza il capocannoniere della manifestazione Memphis Depay, affida gran parte delle speranze di finale a Cody Gakpo, attaccante del Liverpool che in stagione ha finora messo insieme 20 gol e 20 assist: l’esterno originario di Eindhoven che si produce in una prestazione con rete o passaggio vincente si gioca a 2,15. Al suo fianco potrebbe agire il giovanissimo trequartista Xavi Simmons, esploso quest’anno e pronto a prendersi la scena anche con l’Olanda: la rete del numero 7 del PSV si gioca a 3,50. La Croazia, neanche a dirlo, ha in Luka Modric il suo faro, tecnico ed emotivo. Il centrocampista del Real Madrid, a 37 anni, rimane il cuore della formazione slava e la sua rete pagherebbe 6 volte la posta. I padroni di casa dovranno poi fare molta attenzione a Bruno Petkovic, oggi in forza alla Dinamo Zagabria, ma con un passato itinerante in Italia: Bologna, Catania, Verona, Reggiana e Trapani alcune delle tappe del suo personale tour della penisola. Petkovic nel tabellino dei marcatori si gioca a 4,75